В профсоюзе объяснили, что должен сделать «Краснодар», чтобы уволить Мамаева

Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов сообщил, как должен действовать «Краснодар», если клуб по-прежнему хочет расторгнуть контракт с полузащитником Павлом Мамаевым.

«Для процедуры расторжения трудового договора присутствие Павла Мамаева необязательно, но желательно, поскольку подписываются определённые документы и это ускорит процесс. Футболист будет уведомлен клубом, если у клуба ещё остаётся желание его уволить. Соответственно ему нужно будет прибыть в расположение клуба и оформить всё, как полагается по закону и регламенту.

Что касается заявки для участия в соревнованиях под эгидой РФС, то, в соответствии с действующим регламентом, скорее всего, заявить Мамаева в России можно будет в следующее трансферное окно, зимой. При этом, как свободный агент, он может трудоустроиться в ряде других чемпионатов", — сказал Зотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Юрко.