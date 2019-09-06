В профсоюзе объяснили, что должен сделать «Краснодар», чтобы уволить Мамаева

Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов сообщил, как должен действовать «Краснодар», если клуб по-прежнему хочет расторгнуть контракт с полузащитником Павлом Мамаевым.
«Для процедуры расторжения трудового договора присутствие Павла Мамаева необязательно, но желательно, поскольку подписываются определённые документы и это ускорит процесс. Футболист будет уведомлен клубом, если у клуба ещё остаётся желание его уволить. Соответственно ему нужно будет прибыть в расположение клуба и оформить всё, как полагается по закону и регламенту.
Что касается заявки для участия в соревнованиях под эгидой РФС, то, в соответствии с действующим регламентом, скорее всего, заявить Мамаева в России можно будет в следующее трансферное окно, зимой. При этом, как свободный агент, он может трудоустроиться в ряде других чемпионатов", — сказал Зотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Юрко.
- 6 сентября 2019
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