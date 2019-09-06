Источник: Месси оценивает возможность перехода в «Ньюэллс Олд Бойз» в 2020 году
Текущий сезон может стать последним для капитана «Барселоны» Лионеля Месси на «Камп Ноу». Об этом сообщил журналист CNN Deportes Мартин Кастилья.
Согласно информации источника, 32-летний нападающий сине-гранатовых оценивает возможность расторжения контракта с каталонским клубом следующим летом и переходом в «Ньюэллс Олд Бойз».
Ранее сам Месси не раз заявлял, что покинет «Барселону» только ради возвращения в клуб, за который он выступал в детстве.
Напомним, в контракте Месси с «Барсой» прописан пункт, по которому футболист может в одностороннем порядке расторгнуть соглашение по окончании каждого из сезонов. Если аргентинец решит воспользоваться данной возможностью, он должен оповестить клуб об этом до 30 июня.
Пике: Месси заслужил право сам решать своё будущее
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