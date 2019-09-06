Кадыров: если Кокорин и Мамаев готовы, примем их в «Ахмате»

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что готов принять в «Ахмат» форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, ходатайства которых об УДО удовлетворил сегодня суд.
«Мы все должны им помочь, чтобы они вернулись на футбольное поле и дальше продолжили свое дело. Они должны найти достойное место, забивать голы, радовать болельщиков игрой, а мы должны простить их. Если они готовы, мы примем их, дадим возможность выступать за наш „Ахмат“, — приводит слова Кадырова ТАСС.
Напомним, в начале октября прошлого года Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий участвовали в двух потасовках в Москве, в результате чего пострадали чиновник Денис Пак, водитель Виталий Соловчук и генеральный директор «НАМИ» Сергей Гайсин. 8 мая Пресненский районный суд столицы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки 1 год и 5 месяцев.
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