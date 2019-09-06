Протасовицкий не знает об освобождении Кокориных и Мамаева

Александр Протасовицкий узнает о решении суда освободить Павла Мамаева, Александра и Кирилла Кокориных по УДО лишь завтра, 7 сентября, от родителей. Об этом сообщила адвокат осуждённого Татьяна Прилипко.

Протасовицкий вместе с Кокориными и Мамаевым является фигурантом уголовного дела, за которое все четверо получили тюремные сроки. Футболисты и младший Кокорин были этапированы в колонию Белгородской области, Протасовицкий отбывает наказание в Брянской области.

«На сегодня он ещё не в курсе. Саша узнает об этом завтра, потому что к нему поехали родители», – цитирует РИА «Новости» Прилипко.



Адвокат добавила, что Протасовицкий имеет не меньше оснований для удовлетворения судом ходатайства об условно-досрочном освобождении. Судебное заседание по его прошению состоится 10 сентября.