Протасовицкий не знает об освобождении Кокориных и Мамаева

Александр Протасовицкий узнает о решении суда освободить Павла Мамаева, Александра и Кирилла Кокориных по УДО лишь завтра, 7 сентября, от родителей. Об этом сообщила адвокат осуждённого Татьяна Прилипко.
Протасовицкий вместе с Кокориными и Мамаевым является фигурантом уголовного дела, за которое все четверо получили тюремные сроки. Футболисты и младший Кокорин были этапированы в колонию Белгородской области, Протасовицкий отбывает наказание в Брянской области.
«На сегодня он ещё не в курсе. Саша узнает об этом завтра, потому что к нему поехали родители», – цитирует РИА «Новости» Прилипко.
Адвокат добавила, что Протасовицкий имеет не меньше оснований для удовлетворения судом ходатайства об условно-досрочном освобождении. Судебное заседание по его прошению состоится 10 сентября.
- 6 сентября 2019
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