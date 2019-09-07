Черчесов: на первые минуты матча с Шотландией вышли вальяжно, долго втягивались

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал победу в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Шотландией (2:1).

«Я не знал, что Шотландия в первый раз проиграла дома за 4 года. Но особо радует, что после первого мяча мы продолжили играть, как планировали. Создав много моментов, забили. А минусы — что на первые минуты вышли вальяжно, долго втягивались. Также рад, что выиграли, что футболисты, вышедшие на замену, внесли свою лепту. Но у нас скоро ещё один матч, так что победа над Шотландией — уже история», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

Сборная России, набрав 12 очков, занимает второе место в турнирной таблице группы I отборочного турнира Евро-2020, национальная команда Шотландии (6) — четвёртое.

В 6-м туре квалификации чемпионата Европы российские футболисты в Калининграде сыграют с Казахстаном, а шотландцы в Глазго встретятся с бельгийцами. Оба матча состоятся 9 сентября.