Черышев опубликовал победное фото сборной из раздевалки после матча с Шотландией

Хавбек сборной России Денис Черышев поделился эмоциями после победы над национальной командой Шотландией в гостевом матче 5-го тура квалификации по отбору на Евро-2020. Игра состоялась в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк» и завершилась в пользу подопечных Станислава Черчесова со счётом 2:1. Российский полузащитник «Валенсии» провёл весь матч на скамейке запасных.



«Наша сила в команде! Идем дальше, всем спасибо за поддержку», — написал Черышев на своей странице в социальной сети «Инстаграм», прикрепив к сообщению победную фотографию сборной России из раздевалки.

Фото можно посмотреть в "инстаграме" Дениса Черышева.

Россия набрала 12 очков и занимает второе место в турнирной таблице группы I, отставая от лидирующей Бельгии на три балла. В понедельник, 9 сентября, команда Станислава Черчесова примет Казахстан.