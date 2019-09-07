Черышев опубликовал победное фото сборной из раздевалки после матча с Шотландией

Хавбек сборной России Денис Черышев поделился эмоциями после победы над национальной командой Шотландией в гостевом матче 5-го тура квалификации по отбору на Евро-2020. Игра состоялась в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк» и завершилась в пользу подопечных Станислава Черчесова со счётом 2:1. Российский полузащитник «Валенсии» провёл весь матч на скамейке запасных.
«Наша сила в команде! Идем дальше, всем спасибо за поддержку», — написал Черышев на своей странице в социальной сети «Инстаграм», прикрепив к сообщению победную фотографию сборной России из раздевалки.
Фото можно посмотреть в "инстаграме" Дениса Черышева.
Россия набрала 12 очков и занимает второе место в турнирной таблице группы I, отставая от лидирующей Бельгии на три балла. В понедельник, 9 сентября, команда Станислава Черчесова примет Казахстан.
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