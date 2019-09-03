Черышев: потихоньку вхожу в ритм, готов играть в стартовом составе сборной

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев рассказал, как проходит подготовка сборной России к отборочному матчу чемпионата Европы 2020 года с Шотландией. Игрок отметил, что восстановился после травмы и готов начать встречу в стартовом составе.
«Я приехал в сборную одним из последних, до этого были восстановительные тренировки, как сказали ребята. Но сегодня потренировались поинтенсивнее, вечером будет теория, готовимся. Не знаю, буду ли играть в стартовом составе – это зависит от Станислава Саламовича. Я готов играть, но всё зависит от тренера. Если надо – готов помочь команде.
Что касается старта сезона, то я только восстановился после травмы, потихоньку вхожу в ритм и набираю игровое время. Главное – чувствую себя хорошо, теперь постепенно надо входить в режим, и всё будет нормально. Ожидания от Шотландии? Сегодня рассмотрим их игру, успеем всё посмотреть правильно. Надо концентрироваться на себе, у нас хорошая команда и коллектив, нам обязательно надо взять три очка», — передаёт слова Черышева корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.
Сборная России проводит подготовку к отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года с Шотландией (6 сентября, Глазго, стадион «Хэмпден Парк», 21:45 мск) и Казахстаном (9 сентября, Калининград, стадион «Калининград», 21:45 мск).
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