Рашфорд: футбол сделал шаг назад в борьбе с расизмом

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркус Рашфорд высказался о проблеме расизма в современном футболе.
Напомним, Рашфорд подвергся оскорблениям в социальных сетях после того, как не сумел реализовать пенальти в матче 3-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» (1:2). Также в последнее время оскорблениям подвергались полузащитник «красных дьяволов» Поль Погба и форвард «Интера» Ромелу Лукаку.
«Футбол сделал шаг назад в борьбе с расизмом. Наблюдать за всплеском оскорблений игроков на расовой почве в последние пару месяцев было неожиданно. Мы хотим пресекать проблему в зародыше, но пока сложно этого добиться. Все должны бороться вместе, и только так можно будет увидеть положительный сдвиг. Мы должны объединиться, ведь наши голоса имеют огромную силу», — приводит слова Рашфорда The Sun.
- 7 сентября 2019
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