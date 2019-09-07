Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Рашфорд: футбол сделал шаг назад в борьбе с расизмом

Рашфорд: футбол сделал шаг назад в борьбе с расизмом
Футбол / Англия 0

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркус Рашфорд высказался о проблеме расизма в современном футболе.

Напомним, Рашфорд подвергся оскорблениям в социальных сетях после того, как не сумел реализовать пенальти в матче 3-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» (1:2). Также в последнее время оскорблениям подвергались полузащитник «красных дьяволов» Поль Погба и форвард «Интера» Ромелу Лукаку.

«Футбол сделал шаг назад в борьбе с расизмом. Наблюдать за всплеском оскорблений игроков на расовой почве в последние пару месяцев было неожиданно. Мы хотим пресекать проблему в зародыше, но пока сложно этого добиться. Все должны бороться вместе, и только так можно будет увидеть положительный сдвиг. Мы должны объединиться, ведь наши голоса имеют огромную силу», — приводит слова Рашфорда The Sun.

Рашфорд подвергся оскорблениям в соцсетях после нереализованного пенальти
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент