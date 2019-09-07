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Алвес: приятно видеть, как Неймар делает то, что умеет лучше всего

Алвес: приятно видеть, как Неймар делает то, что умеет лучше всего
Футбол / Южная Америка 0

Защитник сборной Бразилии Дани Алвес отметил важность нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара для национальной команды.

«Всегда приятно видеть, как Неймар делает то, что умеет лучше всего. Он получает удовольствие и делает всё возможное для сборной Бразилии. Бразильская команда зависит от Неймара. Когда он сосредоточен на футболе, его уровень очень высок. Давайте позволим ему делать то, что он может, то есть играть в футбол. Мы здесь, чтобы помогать Неймару», — приводит слова Алвеса Globo Esporte.

Напомним, в товарищеском матче со сборной Колумбии Неймар забил гол с передачи Алвеса, а также стал автором результативной передачи на хавбека мадридского «Реала» Каземиро. Встреча завершилась вничью — 2:2.

Гол Неймара не помог Бразилии обыграть Колумбию в товарищеском матче
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