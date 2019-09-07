Гол Неймара не помог Бразилии обыграть Колумбию в товарищеском матче

Сборная Бразилии сыграла в США товарищеский матч с национальной командой Колумбии. Игра, которую посетили 74918 зрителей, прошла на стадионе «Хард Рок» в Майами и закончилась вничью — 2:2. Встречу обслуживала бригада арбитров из США, главный судья — Исмаил Эльфат.

Первый мяч был забит на 19-й минуте. Отличился полузащитник мадридского «Реала» Каземиро с передачи Неймара. Уже через шесть минут колумбийцы сравняли счёт. 11-метровый удар реализовал форвард Луис Мурьель. Девять минут спустя Мурьель забил вновь, оформив дубль и выведя Колумбию вперёд. Голевая передача на счету нападающего «Аталанты» Дувана Сапаты. Во втором тайме бразильцы сумели отыграться благодаря голу Неймара с передачи капитана Дани Алвеса. Больше мячей команды не забили, и матч закончился со счётом 2:2.

Это была самая результативная игра Бразилии и Колумбии в истории.