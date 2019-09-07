Прядкин: Кокорину и Мамаеву нужно следить за своим поведением

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин считает, что Александр Кокорин и Павел Мамаев сделают правильные выводы после выхода на свободу.
«Решение об условно-досрочном освобождении принято, ребята выйдут. Не мне их судить, они сами себя наказали и, думаю, определенные выводы сделали, далее всё зависит от них. У нас в истории раньше были похожие события — люди возвращались и играли на самом высоком уровне. Ребята — профессионалы, но как публичным фигурам им нужно следить за своим поведением.
Вернутся ли они в профессиональный футбол? Не могу об этом говорить, это лучше тренерам оценивать. Самое главное в этой ситуации — сделать соответствующие выводы", — приводит слова Прядкина ТАСС.
Напомним, в начале октября прошлого года Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий участвовали в двух потасовках в Москве, в результате чего пострадали чиновник Денис Пак, водитель Виталий Соловчук и генеральный директор «НАМИ» Сергей Гайсин. 8 мая Пресненский районный суд столицы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки 1 год и 5 месяцев.
6 сентября Алексеевский районный суд Белгородской области на выездном заседании в исправительной колонии номер 4 удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении осужденных за драку в центре Москвы Кокорина и Мамаева, а также брата Кокорина Кирилла.
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