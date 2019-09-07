Дзюба: Кокорин и Мамаев вернутся к родителям – это сейчас самое главное

Нападающий сборной России Артём Дзюба прокомментировал вопрос об УДО для нападающего Александра Кокорина и полузащитника Павла Мамаева.



«Сыграют ли Кокорин и Мамаев в этом отборе за Россию? Даже не знаю, сложный вопрос. Я могу сказать лишь следующее – самое главное, что дети вернутся к своим родителям. Это действительно самое главное в этой ситуации», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.



Напомним, братья Александр и Кирилл Кокорины, Мамаев и их друг Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух драк в центре Москвы. 8 мая Пресненский суд Москвы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам заключения в исправительной колонии общего режима, Мамаев и Протасовицкий были осуждены на 1 год и 5 месяцев. 6 сентября Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении Кокориных, Мамаева и Протасовицкого.

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