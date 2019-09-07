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Англия — Болгария: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 7 сентября в 19:00

Англия — Болгария: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 7 сентября в 19:00
Футбол / Евро-2020 0

Сегодня, 7 сентября, состоится матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между сборными Англии и Болгарии. Встреча пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Обслужит встречу итальянская бригада арбитров во главе с Марко Гуидой. В роли его ассистентов выступят Маттео Пассери и Джорджо Перетти. Резервный рефери — Микаэль Фаббри.

В турнирной таблице группы А сборная Англии занимает первое место, набрав в двух матчах шесть очков. Болгарская национальная команда имеет в активе два очка и занимает пятое место.

С расписанием отборочного турнира чемпионата Европы-2020 можно ознакомиться на «Чемпионате».

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