Англия — Болгария: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 7 сентября в 19:00

Сегодня, 7 сентября, состоится матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между сборными Англии и Болгарии. Встреча пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Обслужит встречу итальянская бригада арбитров во главе с Марко Гуидой. В роли его ассистентов выступят Маттео Пассери и Джорджо Перетти. Резервный рефери — Микаэль Фаббри.



В турнирной таблице группы А сборная Англии занимает первое место, набрав в двух матчах шесть очков. Болгарская национальная команда имеет в активе два очка и занимает пятое место.



С расписанием отборочного турнира чемпионата Европы-2020 можно ознакомиться на «Чемпионате».