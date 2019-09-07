Англия — Болгария: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 7 сентября в 19:00
Сегодня, 7 сентября, состоится матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между сборными Англии и Болгарии. Встреча пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Обслужит встречу итальянская бригада арбитров во главе с Марко Гуидой. В роли его ассистентов выступят Маттео Пассери и Джорджо Перетти. Резервный рефери — Микаэль Фаббри.
В турнирной таблице группы А сборная Англии занимает первое место, набрав в двух матчах шесть очков. Болгарская национальная команда имеет в активе два очка и занимает пятое место.
С расписанием отборочного турнира чемпионата Европы-2020 можно ознакомиться на «Чемпионате».
- 7 сентября 2019
-
17:33
-
17:21
-
17:19
-
16:58
-
16:54
-
16:29
-
16:15
-
16:00
-
15:56
-
15:53
-
15:33
-
15:17
-
14:42
-
14:24
-
14:22
-
13:51
-
13:44
-
13:24
-
13:19
-
13:05
-
12:59
-
12:56
-
12:31
-
12:14
-
12:09
-
12:03
-
11:35
-
11:23
-
11:22
-
11:12
-
11:03
-
10:47
-
10:25
-
10:15
-
10:11
Партнерский контент