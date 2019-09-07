Саутгейт: мои игроки порой делали слишком много касаний в матче с Болгарией

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал победу своей команды в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командой Болгарии (4:0).

«Мы прибавляли в течение матча, но нам не нужно было слишком всё усложнять. Мы действовали опасно, но порой мы делали слишком много касаний. Схема игры соперника создала нам некоторые сложности.



Мы изо дня в день наблюдаем, как Кейн забивает с пенальти. Вчера он много раз тренировал удар с „точки“ и мы были уверены в нём. Гарри — блестящий пример для любого ребёнка. Вы можете видеть как он двигается, а вратарь не знает, куда он пробьёт.



Стерлинг будет разочарован, так как он не сделал хет-трик. Он был угрозой для ворот соперника с первой минуты», — приводит слова Саутгейта ВВС.