Саутгейт: мои игроки порой делали слишком много касаний в матче с Болгарией
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал победу своей команды в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командой Болгарии (4:0).
«Мы прибавляли в течение матча, но нам не нужно было слишком всё усложнять. Мы действовали опасно, но порой мы делали слишком много касаний. Схема игры соперника создала нам некоторые сложности.
Мы изо дня в день наблюдаем, как Кейн забивает с пенальти. Вчера он много раз тренировал удар с „точки“ и мы были уверены в нём. Гарри — блестящий пример для любого ребёнка. Вы можете видеть как он двигается, а вратарь не знает, куда он пробьёт.
Стерлинг будет разочарован, так как он не сделал хет-трик. Он был угрозой для ворот соперника с первой минуты», — приводит слова Саутгейта ВВС.
Кейн: в перерыве сказали, что нужно выйти и быстро забить. Именно это и сделали
- 7 сентября 2019
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