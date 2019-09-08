Хавбек «Краснодара» Намли поздравил Хабиба с победой над Порье
Датский полузащитник «Краснодара» Юнес Намли поздравил российского бойца Хабиба Нурмагомедова, который защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе в бою с временным чемпионом американцем Дастиным Порье.
«Неприкасаемый», — написал Намли в сторис своей страницы в «Инстаграме».
Нурмагомедов одержал над Порье досрочную победу. В третьем раунде российский спортсмен сумел сломить сопротивление американца и одержал победу, проведя удушающий приём.
Таким образом, Нурмагомедов во второй раз успешно провёл защиту титула и продлил победную серию в смешанных единоборствах до 28 боёв. Что касается Порье, то американец лишился пояса временного чемпиона. У Дастина прервалась серия из пяти побед кряду, он проиграл впервые с 2016 года.
Кадыров: Хабиб — большой молодец, очень хороший бой
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