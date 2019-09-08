Кадыров: Хабиб — большой молодец, очень хороший бой
Президент Чечни Рамзан Кадыров поделился впечатлениями от победы чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье на турнире UFC 242 в Абу-Даби. Политик отдал должное действиям Хабиба в октагоне, отметив, что тот показал хороший бой.
«Хабиб — большой молодец. Очень хороший бой, показал силу», — приводит слова политика Sport24.
Хабиб на турнире UFC 242 одержал победу удушающим приёмом, сломив сопротивление соперника в третьем раунде. Нурмагомедов во второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC. Эта победа стала для него 28 в смешанных единоборствах, при этом он не потерпел ни одного поражения.
Что касается Порье, то он проиграл впервые с 2016 года.
«Чемпионат» вёл онлайн-трансляцию боя Хабиб — Порье.
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