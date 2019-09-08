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«Торпедо» обыграло «Химки» в матче лидеров ФНЛ

«Торпедо» обыграло «Химки» в матче лидеров ФНЛ
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Московское «Торпедо» в матче 12-го тура первенства Футбольной национальной лиги обыграло «Химки» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Москве на стадионе «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова. Обслуживал матч смоленский арбитр Николай Волошин.

Единственный гол был забит на 17-й минуте. Автором забитого мяча стал защитник московского клуба Сергей Божин, замкнувший подачу со стандарта. В концовке встречи «Химки» остались вдесятером. Прямую красную карточку получил защитник Александр Филин.

«Торпедо», набрав 31 очко, лидирует в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Химки» (27) — на 2-м месте.

В 13-м туре «Торпедо» на своём поле встретится с «Краснодаром-2». «Химкам» предстоит домашняя игра с «Чайкой». Оба матча состоятся 14 сентября.

ФНЛ - Первый дивизион. 12-й тур
08 сентября 2019, воскресенье. 18:00 МСК
Торпедо Москва
Москва
Окончен
1 : 0
Химки
Химки
1:0 Божин – 17'
Удаления: нет / Филин – 83'
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