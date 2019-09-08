«Торпедо» обыграло «Химки» в матче лидеров ФНЛ
Московское «Торпедо» в матче 12-го тура первенства Футбольной национальной лиги обыграло «Химки» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Москве на стадионе «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова. Обслуживал матч смоленский арбитр Николай Волошин.
Единственный гол был забит на 17-й минуте. Автором забитого мяча стал защитник московского клуба Сергей Божин, замкнувший подачу со стандарта. В концовке встречи «Химки» остались вдесятером. Прямую красную карточку получил защитник Александр Филин.
«Торпедо», набрав 31 очко, лидирует в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Химки» (27) — на 2-м месте.
В 13-м туре «Торпедо» на своём поле встретится с «Краснодаром-2». «Химкам» предстоит домашняя игра с «Чайкой». Оба матча состоятся 14 сентября.
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