Баринов: первые пять–семь минут матча с Шотландией было очень тяжело — задыхался

Полузащитник национальной команды России Дмитрий Баринов прокомментировал результат матча 5-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 со сборной Шотландии (2:1).
«Мы приезжали в Шотландию только за победой. Изначально готовили себя к боевой игре. Хорошо, что так всё сложилось и удалось выиграть эту встречу.
Входить в такую игру очень сложно. Первые пять–семь минут было очень тяжело — задыхался. Потом уже разбегался, и всё стало нормально. Самое главное, что мы выстояли, при этом имели шансы забить ещё мяча два или больше.
Надо обязательно выигрывать следующий матч против Казахстана. А затем спокойно готовиться к октябрьским матчам с Шотландией и Кипром», — приводят слова Баринова «Известия».
Сборная России, набрав 12 очков, занимает второе место в турнирной таблице группы I отборочного турнира Евро-2020.
В 6-м туре квалификации команда Станислава Черчесова сыграет с Казахстаном. Встреча состоится сегодня, 9 сентября, в Калининграде на одноимённом стадионе, начало — в 21:45 мск.
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