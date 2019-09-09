Роуз — о несостоявшемся уходе из «Тоттенхэма»: однажды расскажу, что произошло
Защитник «Тоттенхэм Хотспур» Дэнни Роуз высказался о несостоявшемся уходе из клуба в минувшее летнее трансферное окно, а также поделился мыслями о своём нынешнем положении в команде.
«Не могу сказать, что лето выдалось трудным. Не всё, что публиковалось в СМИ, было правдой. Думаю, когда-нибудь я расскажу обо всём, что произошло, но прямо сейчас у меня нет желания фокусироваться на негативных вещах.
Мне кажется, я должен быть довольным. Я был близок к уходу, но в итоге вышел в основе «Тоттенхэма» в первых четырёх матчах сезона, а также получил место в стартовом составе сборной Англии в отборе на Евро. Не буду врать, я очень счастлив», — приводит слова Роуза Goal.com.
Летом сообщалось, что Роуз может перейти в «Пари Сен-Жермен» или «Ювентус».
Футболисты, которые могли перейти летом в РПЛ, но не сложилось
Инсайды о самых громких сделках, которые не состоялись в это трансферное окно в РПЛ.
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