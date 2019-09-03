Топ-игроки, которые могли перейти летом в РПЛ, но не сложилось

Инсайды о самых громких сделках, которые не состоялись в это трансферное окно в РПЛ.

Куда мог перейти: ЦСКА, «Локомотив»



Мы уже много писали о Комличенко, но, кажется, его трансфер кто-то проклял. Посудите сами: сначала все детали его перехода были согласованы с «Локомотивом», но в последний момент всё изменилось, и «Локо» выбрал Джорджевича. Три дня назад обо всех условиях с клубом Николая «Млада Болеславом» и самим футболистом договорился ЦСКА. Но потом, по нашей информации, руководство «армейцев» решило всё переиграть и стало настаивать на аренде с правом выкупа, а не полноценном трансфере. Говорят, что в последний момент в кандидатуре форварда стал сомневаться и тренер ЦСКА Виктор Гончаренко. В итоге переговоры застопорились, а Комличенко остаётся в Чехии как минимум до зимы.

Комличенко всё-таки вернётся в Россию. ЦСКА близок к трансферу форварда Все варианты, которые были у Комличенко, — в одном тексте.

Генри Оньекуру

Куда мог перейти: ЦСКА



Оньекуру был одним из самых желанных вариантов для ЦСКА на позицию форварда. «Армейцы» договорились с «Эвертоном», по нашей информации, предложив за игрока деньги, которые бы сделали Генри самым дорогим игроком в истории ЦСКА. Но сам Оньекуру посчитал, что московский клуб не его уровень, и уехал в «Монако» помогать Александру Головину поднимать команду со дна.

Пожалейте Гончаренко. ЦСКА срочно нужны трансферы, дерби это доказало Инсайды о несостоявшихся и возможных трансферах ЦСКА, без которых команде будет очень сложно попасть в Лигу чемпионов.

Куда мог перейти: ЦСКА



Ещё одним из вариантов для «армейцев» был Янник Боласье. Его предложили ЦСКА люди из «Эвертона». Игрок очень сильно понравился Гончаренко, клубы быстро договорились об аренде, но ЦСКА не смог убедить Янника переехать в Россию. Говорят, что Боласье испугался расизма. «Армейцы» несколько раз пытались уговорить нападающего, но безуспешно.

Куда мог перейти: «Динамо»



«Динамо» всё лето активно искало дорогого форварда, но подписало только Игбуна. А ведь одним из вариантов был Балотелли. По нашей информации, агенты активно предлагали итальянца московскому клубу, но в нужный момент «Динамо» не дало согласие на переход, трансфер сорвался.

Тикиньо Соарес

Куда мог перейти: «Динамо»



Ещё одним вариантом для «Динамо», по нашей информации, был нападающий «Порто» Тикиньо Соарес. Руководство москвичей было очень заинтересовано в форварде, но, как и все остальные варианты, переход сорвался, потому что игрок отказался ехать в Россию.

Джованни Симеоне

Куда мог перейти: «Динамо»



Сын тренера «Атлетико» тоже был вариантом для «Динамо». «Фиорентина» была готова продать форварда и активно уговаривала Джованни принять предложение москвичей. «Динамо» дважды улучшало своё предложение, но Симеоне в Россию не захотел и уехал в «Кальяри».

Куда мог перейти: «Локомотив»



Рибери активно связывали с «Локомотивом» весь июль — начало августа. По нашей информации, «Локомотив» всего лишь раз спросил у Рибери, будет ли ему интересно продолжить карьеру в России. Переговоры быстро заглохли, а Франк выбрал «Фиорентину». Жаль.

Георге Хаджи

Куда мог перейти: «Спартак»



Один из самых главных талантов румынского футбола был очень нужен «Спартаку». Хаджи был одним из основных вариантов на позицию плеймейкера, но договориться с игроком не вышло. Красно-белые предлагали «Вииторулу» около 12 млн евро за игрока, но сам Георге отказался переходить в «Спартак». Томас Цорн рассказал об этом. «Мы активно действовали по Хаджи. Но не договорились с игроком, и не по финансам, а потому, что он отказался принимать наши внутренние дисциплинарные правила», — сказал Цорн в ролике на YouTube-канале «КраСава».

Куда мог перейти: «Зенит»



Бомба могла случиться летом, когда у левого защитника «Тоттенхэма» были в проблемы в лондонском клубе. Агенты активно предлагали игрока разным клуба, в итоге дошли и до «Зенита». По нашей информации, в питерском клубе думали над возможностью трансфера, но отказались от него.