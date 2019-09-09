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«Манчестер Сити» — первый клуб в истории, потративший на состав более € 1 млрд

«Манчестер Сити» — первый клуб в истории, потративший на состав более € 1 млрд
Футбол / Англия 0

CIES Football Observatory на своём сайте опубликовал результаты исследования трансферной деятельности европейских клубов.

По подсчётам организации, больше всего средств в комплектование состава вложил «Манчестер Сити». «Горожане» потратили на своих нынешних футболистов € 1014 млн, став первым клубом в истории, преодолевшим показатель в € 1 млрд. Второе место в рейтинге занял «Пари Сен-Жермен», вложивший в состав € 913 млн. Замыкает тройку мадридский «Реал» (€ 902 млн).

Полностью топ-10 выглядит следующим образом:

1. «Манчестер Сити» (Англия) – € 1014 млн
2. «Пари Сен-Жермен» (Франция) – € 913 млн
3. «Реал» (Испания) – € 902 млн
4. «Манчестер Юнайтед» (Англия) – € 751 млн
5. «Ювентус» (Италия) – € 719 млн
6. «Барселона» (Испания) – € 697 млн
7. «Ливерпуль» (Англия) – € 639 млн
8. «Челси» (Англия) – € 561 млн
9. «Атлетико» (Испания) – € 550 млн
10. «Арсенал» (Англия) – € 498 млн.

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