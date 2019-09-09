«Манчестер Сити» — первый клуб в истории, потративший на состав более € 1 млрд

CIES Football Observatory на своём сайте опубликовал результаты исследования трансферной деятельности европейских клубов.



По подсчётам организации, больше всего средств в комплектование состава вложил «Манчестер Сити». «Горожане» потратили на своих нынешних футболистов € 1014 млн, став первым клубом в истории, преодолевшим показатель в € 1 млрд. Второе место в рейтинге занял «Пари Сен-Жермен», вложивший в состав € 913 млн. Замыкает тройку мадридский «Реал» (€ 902 млн).



Полностью топ-10 выглядит следующим образом:



1. «Манчестер Сити» (Англия) – € 1014 млн

2. «Пари Сен-Жермен» (Франция) – € 913 млн

3. «Реал» (Испания) – € 902 млн

4. «Манчестер Юнайтед» (Англия) – € 751 млн

5. «Ювентус» (Италия) – € 719 млн

6. «Барселона» (Испания) – € 697 млн

7. «Ливерпуль» (Англия) – € 639 млн

8. «Челси» (Англия) – € 561 млн

9. «Атлетико» (Испания) – € 550 млн

10. «Арсенал» (Англия) – € 498 млн.