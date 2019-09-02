В Москве футбольный фанат объявил голодовку. Клубу плевать

Говорит, уже к четвергу ему станет не по себе.

Когда казалось, что «Енисей» достиг дна, начался новый сезон. В 11 первых турах набрано всего шесть очков — клуб безнадёжен и занимает последнее место в ФНЛ. Весь этот мрак вынудил поклонника команды Константина Литвинова объявить голодовку до первой победы «Енисея».

— При Аленичеве казалось, что хуже уже не будет...

— О том и речь. Что бы ни говорили про Аленичева, он вывел команду в Премьер-Лигу. Почему не смог её там удержать — вопрос другой. На мой взгляд, причина в том, что не успели подготовить стадион. С самого начала всё пошло наперекосяк, и это подкосило команду. Что произошло потом — большой вопрос к клубу. Как можно было назначить тренером Алексеева, у которого нет лицензии?

Аленичева обвинили во лжи. По нескольким пунктам Спортивный директор «Енисея» Денис Петровский отвечает бывшему тренеру.

— В какой момент задумались о голодовке?

— Такая мысль пришла сразу после того, как «Енисей» проиграл «Торпедо» в Москве. Нас там вполноги обыграли! Понял, что мало просто ходить и топить за команду — нужны радикальные меры. Решил, что начну голодать, если не обыграем «Чайку». Не обыграли.

— Когда вы ели в последний раз?

— Вот как раз перед той игрой с «Чайкой». С тех пор ни грамма еды, только чаёк. И минералку. На неделе отправлюсь в Воронеж на матч с «Факелом», планирую вывесить баннер. Команда в курсе о моей ситуации. Хочу приехать и посмотреть глаза в глаза футболистам.

— Обидно, что клуб никак не отреагировал на вашу акцию?

— Я посетил сотни матчей «Енисея» с 80-х годов. Было время, приходил за полтора часа до игры, чтобы посмотреть разминку команды. Но мне не обидно, что клуб меня игнорирует, как раз до их реакции мне нет дела. Пусть их реакцией будут победы.

— Вас кто-то пытался отговорить от столь радикальных мер?

— Семьи у меня нет, я один. Друзей очень много, но я ни с кем не делился этой информацией до тех пор, пока она не всплыла в СМИ. Забрать слова обратно никто не просил. Тем более теперь сделать этого я не смогу — всё уже сказано.

— Егор Титов предположил, что вы хотите похудеть.

— Судя по интервью, Титов — человек весёлый и циничный. Может сказать какие-то слова, не подумав. Ну, пусть думает как считает нужным. Тем более я и впрямь похудею. До всей этой истории я весил 85 килограмм. Думаю, к «Факелу» будет что-то в районе 80.

— Понимаете, чем вам грозит голодовка?

— Конечно. Сейчас мне необходима минимальная физическая нагрузка. Желательно вообще не шевелиться и никуда не ходить. Но пока я хожу на работу и нормально себя чувствую. Когда коллеги обедают, завариваю себе чай.

— На видео, которое появилось в Сети, вы говорили, что можете умереть.

— Просто в таком состоянии был… Очень удивился тому, что произошло. После первого тайма выигрываем 1:0, а потом пропускаем три. Было ощущение, что просто безвольно сдаём игру! Аж давление подскочило! Подумал: «Ну сколько можно?!». Отсюда сказал некоторые резкие вещи. Когда приеду в Воронеж, запишу ещё одно видео, в котором выскажусь более взвешенно.

— Допустим, «Енисей», проиграет и следующий матч.

— Будем продолжать. А вдруг выиграет?

— А если нет?

— Ну проиграют они в Воронеже. Процентов на 90 так и будет. Потом будет домашний матч. Пока чувствую себя нормально, всего пару дней прошло. Есть только хочется. Слабости нет, но думаю, что завтра-послезавтра всё начнётся.

— Готовы идти до последнего?

— Давайте посмотрим, как сложатся эти полмесяца, вот эти две игры. Каждый раз буду выходить на связь через YouTube-канал и доносить своё мнение. Думаю, в этих видео со временем будут видны изменения в моей внешности.

— Вам страшно?

— Пока нет. Но боюсь, что со временем будет… Где-то к четвергу мне уже станет не по себе. Четвёртый-пятый день — самое тяжёлое. Их надо перетерпеть.

P.S. «Енисей» от комментариев отказался. «Руководство отъехало».