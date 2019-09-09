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Эстония — Нидерланды: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 9 сентября в 21:45

Эстония — Нидерланды: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 9 сентября в 21:45
Футбол / Евро-2020 0

Сегодня, 9 сентября, состоится матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборных Эстонии и Нидерландов. Встреча пройдёт на стадионе «Ле Кок Арена — Лиллекюла» в Таллине. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Эстония — Нидерланды.

Обслужит встречу украинская бригада арбитров во главе с Сергеем Бойко. В роли его ассистентов выступят Владимир Володин и Андрей Скрипка. Резервный рефери — Евгений Арановский.

В турнирной таблице группы С сборная Нидерландов занимает 3-е место, набрав в трёх матчах 6 очков. Национальная команда Эстонии (0) — на 5-м месте.

С расписанием отборочного турнира чемпионата Европы—2020 можно ознакомиться на «Чемпионате».

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