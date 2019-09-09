Эстония — Нидерланды: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 9 сентября в 21:45
Сегодня, 9 сентября, состоится матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборных Эстонии и Нидерландов. Встреча пройдёт на стадионе «Ле Кок Арена — Лиллекюла» в Таллине. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Эстония — Нидерланды.
Обслужит встречу украинская бригада арбитров во главе с Сергеем Бойко. В роли его ассистентов выступят Владимир Володин и Андрей Скрипка. Резервный рефери — Евгений Арановский.
В турнирной таблице группы С сборная Нидерландов занимает 3-е место, набрав в трёх матчах 6 очков. Национальная команда Эстонии (0) — на 5-м месте.
С расписанием отборочного турнира чемпионата Европы—2020 можно ознакомиться на «Чемпионате».
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