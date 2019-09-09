Йович избежал серьёзной травмы и останется в расположении сборной Сербии

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Сербии Лука Йович избежал серьёзной травмы, сообщает El Chiringuito.



Ранее сообщалось, что Йович получил травму в матче 6-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командой Португалии (2:4). Футболист вышел на замену на 87-й минуте и усугубил повреждение, которое ранее получил на тренировке при подготовке к матчу с португальцами.



По информации источника, Йович избежал травмы. Игрок останется в расположении сборной Сербии, которая 10 сентября сыграет с национальной командой Люксембурга.



Йович перешёл в «Реал» из немецкого «Айнтрахта» в летнее трансферное окно. Соглашение игрока с «Реалом» рассчитано на шесть сезонов — до лета 2025 года. Трансфер игрока обошёлся «Королевскому клубу» в € 60 млн.