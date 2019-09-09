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Россия обыграла Казахстан благодаря голу Фернандеса на 89-й минуте

Россия обыграла Казахстан благодаря голу Фернандеса на 89-й минуте
Футбол / Евро-2020 0

В матче 6-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе I сборная России обыграла национальную команду Казахстана со счётом 1:0. Встреча состоялась в Калининграде на одноимённом стадионе. Обслуживала матч черногорская бригада арбитров во главе с Николой Дабановичем. В роли его ассистентов выступили Милован Джукич и Йовица Татар.

Сборная России нанесла более 20 ударов по воротам соперника, но забить гол команде удалось лишь в самой концовке встречи. Автором гола на 89-й минуте стал защитник Марио Фернандес, которому ассистировал хавбек Александр Головин.

Россия, набрав 15 очков, занимает второе место в турнирной таблице. Казахстан (7) — на 3-м месте. Следующий матч россияне проведут 10 октября на своём поле с Шотландией.

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа I. 6-й тур
09 сентября 2019, понедельник. 21:45 МСК
Россия
Окончен
1 : 0
Казахстан
1:0 Фернандес – 89'
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