Россия обыграла Казахстан благодаря голу Фернандеса на 89-й минуте

В матче 6-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе I сборная России обыграла национальную команду Казахстана со счётом 1:0. Встреча состоялась в Калининграде на одноимённом стадионе. Обслуживала матч черногорская бригада арбитров во главе с Николой Дабановичем. В роли его ассистентов выступили Милован Джукич и Йовица Татар.

Сборная России нанесла более 20 ударов по воротам соперника, но забить гол команде удалось лишь в самой концовке встречи. Автором гола на 89-й минуте стал защитник Марио Фернандес, которому ассистировал хавбек Александр Головин.

Россия, набрав 15 очков, занимает второе место в турнирной таблице. Казахстан (7) — на 3-м месте. Следующий матч россияне проведут 10 октября на своём поле с Шотландией.