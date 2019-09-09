Россия обыграла Казахстан благодаря голу Фернандеса на 89-й минуте
В матче 6-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе I сборная России обыграла национальную команду Казахстана со счётом 1:0. Встреча состоялась в Калининграде на одноимённом стадионе. Обслуживала матч черногорская бригада арбитров во главе с Николой Дабановичем. В роли его ассистентов выступили Милован Джукич и Йовица Татар.
Сборная России нанесла более 20 ударов по воротам соперника, но забить гол команде удалось лишь в самой концовке встречи. Автором гола на 89-й минуте стал защитник Марио Фернандес, которому ассистировал хавбек Александр Головин.
Россия, набрав 15 очков, занимает второе место в турнирной таблице. Казахстан (7) — на 3-м месте. Следующий матч россияне проведут 10 октября на своём поле с Шотландией.
- 10 сентября 2019
-
00:01
- 9 сентября 2019
-
23:54
-
23:51
-
23:45
-
23:37
-
23:36
-
23:34
-
23:22
-
22:59
-
22:40
-
22:28
-
22:21
-
21:58
-
21:42
-
21:25
-
21:15
-
20:56
-
20:52
-
20:35
-
20:20
-
20:00
-
19:47
-
19:31
-
19:18
-
19:06
-
19:05
-
18:50
-
18:40
-
18:36
-
18:32
-
18:30
-
18:07
-
18:05
-
17:50
-
17:46
Партнерский контент