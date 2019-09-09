Матч отборочного турнира Евро-2020 Россия — Казахстан посетили 31 818 зрителей

В матче 6-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе I сборная России обыграла национальную команду Казахстана со счётом 1:0. Встреча состоялась в Калининграде на одноимённом стадионе. Обслуживала матч черногорская бригада арбитров во главе с Николой Дабановичем. В роли его ассистентов выступили Милован Джукич и Йовица Татар.



На игре в Калининграде присутствовали 31 818 зрителей, передаёт корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова. Напомним, стадион «Калининград» был построен в 2018 году специально для проведения матчей чемпионата мира — 2018.



Россия, набрав 15 очков, занимает второе место в турнирной таблице. Казахстан (7) — на 3-м месте. Следующий матч россияне проведут 10 октября на своём поле с Шотландией.