Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Вратарь сборной Кюрасао скончался перед матчем с Гаити

Вратарь сборной Кюрасао скончался перед матчем с Гаити
Футбол / Прочие турниры 0

В стане сборной Кюрасао произошла трагедия перед матчем Лиги наций КОНКАКАФ с Гаити, сообщает Goal.com.

Накануне игры, 9 сентября, скончался вратарь команды Жаирзиньо Питер. Тело футболиста нашли его партнёры. Голкипер ушёл из жизни в своём номере в отеле, где сборная остановилась в преддверии матча. Сообщается, что причиной смерти спортсмена стал сердечный приступ. Питеру был 31 год.

Отмечается, что матч между Кюрасао и Гаити не будет перенесён, несмотря на случившееся. Встреча национальных команд состоится сегодня, 10 сентября.

Питер на протяжении всей карьеры, которая длилась с 2007 года, защищал цвета клуба «Сентро Домингито». За сборную Кюрасао голкипер выступал с 2013 года и за это время сыграл 12 матчей.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент