Вратарь сборной Кюрасао скончался перед матчем с Гаити
В стане сборной Кюрасао произошла трагедия перед матчем Лиги наций КОНКАКАФ с Гаити, сообщает Goal.com.
Накануне игры, 9 сентября, скончался вратарь команды Жаирзиньо Питер. Тело футболиста нашли его партнёры. Голкипер ушёл из жизни в своём номере в отеле, где сборная остановилась в преддверии матча. Сообщается, что причиной смерти спортсмена стал сердечный приступ. Питеру был 31 год.
Отмечается, что матч между Кюрасао и Гаити не будет перенесён, несмотря на случившееся. Встреча национальных команд состоится сегодня, 10 сентября.
Питер на протяжении всей карьеры, которая длилась с 2007 года, защищал цвета клуба «Сентро Домингито». За сборную Кюрасао голкипер выступал с 2013 года и за это время сыграл 12 матчей.
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