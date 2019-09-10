Джузеппе Росси: Санчес перешёл в «Барселону» благодаря мне

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и «Вильярреала» Джузеппе Росси рассказал о несостоявшемся переходе в «Барселону» во времена выступления в Испании и о его влиянии на судьбу форварда «красных дьяволов» Алексиса Санчеса, ныне выступающего за «Интер» на правах аренды.



«В Манчестере я напомнил Санчесу, что он перешёл в «Барселону» благодаря мне. Они пытались заполучить меня в 2011 году, но «Вильярреал» отклонил предложение, поскольку не желал продавать меня. И тогда «Барса» переключилась на Алексиса», — цитирует Росси Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.



Последним клубом Росси был «Дженоа», в составе которого он провёл 9 матчей в Серии А и забил 1 гол в сезоне-2017/18. Последний раз форвард принимал участие в официальном матче в мае 2018 года. После этого он в США восстанавливался после очередной травмы и искал новую команду.

Санчес не намерен возвращаться в «Манчестер Юнайтед» после аренды в «Интере»