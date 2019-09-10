Джузеппе Росси: хочу получить шанс и играть в футбол

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и «Вильярреала» Джузеппе Росси, ныне пребывающий в статусе свободного агента, рассказал о продолжении поиска нового клуба.



«Я уже долгое время чувствую себя отлично. Я тренируюсь каждый день, хотя заниматься одному нелегко. Жду вызова, мне ещё есть что дать. Хочу играть в футбол, я хорош в этом и по-прежнему хочу получить шанс», — цитирует Росси Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.



Последним клубом Росси был «Дженоа», в составе которого он провёл 9 матчей в Серии А и забил 1 гол в сезоне-2017/18. Последний раз форвард принимал участие в официальном матче в мае 2018 года. После этого он в США восстанавливался после очередной травмы и искал новую команду.



Росси известен по выступлениям за «Манчестер Юнайтед» в период с 2005 по 2007 год. Он также защищал цвета «Ньюкасл Юнайтед», «Пармы», «Вильярреала», «Фиорентины», «Леванте» и «Сельты».

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