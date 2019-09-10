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Клубы Серии А установили рекорд по выплатам зарплат

Клубы Серии А установили рекорд по выплатам зарплат
Футбол / Италия 0

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду является самым высокооплачиваемым футболистом чемпионата Италии. Португалец получает в год € 31 млн. Новичок туринского клуба защитник Маттейс де Лигт в этом списке занимает второе место (€ 8 млн), а форвард «Интера» Ромелу Лукаку — на третьем месте (€ 7,5 млн).

В общей сложности клубы итальянской Серии А в новом сезоне выплатят своим игрокам € 1,36 млрд, что является абсолютным рекордным показателем в истории лиги, сообщает La Gazzetta dello Sport.

В списке команд с самыми высокими зарплатами «Ювентус» лидирует с отрывом. Туринский клуб выплатит € 294 млн. Далее идут «Интер» (€ 139 млн), «Рома (€ 125 млн), „Милан“ (€ 115) и „Наполи“ (€ 103 млн).

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