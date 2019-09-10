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Соболев: уйду из «Крыльев Советов», если мне поступит предложение из АПЛ

Соболев: уйду из «Крыльев Советов», если мне поступит предложение из АПЛ
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев сообщил, что он мечтает играть в английской Премьер-лиге.

«Если поступит предложение из крупных клубов, останусь ли в «Крыльях»? Были предложения в это трансферное окно, но я отказал, чтобы остаться в «Крыльях». Но если поступит предложение из Англии, то уйду. Всегда мечтал играть в АПЛ», — сказал Соболев во время прямой трансляции «Матч ТВ» в официальной группе «ВКонтакте».

В нынешнем сезоне Соболев забил 6 мячей и отдал 2 результативные передачи в 8 матчах чемпионата России. 22-летний форвард занимает второе место в гонке бомбардиров Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20. Контракт футболиста с самарским клубом действителен до 31 декабря 2021 года.

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