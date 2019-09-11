Фелиш: мои мячи не шли в ворота

Нападающий сборной Португалии Жоау Фелиш прокомментировал результаты матча отборочного турнира Евро 2020 с Литвой (5:1). Четыре из пяти мячей в ворота Литвы забил Криштиану Роналду.



«Это была одна из тех игр, в которых мяч просто не шёл в ворота. Главное, конечно, что мы победили. Лёгких игр не бывает. Соперник сыграл очень хорошо, но нам просто удалось забить больше голов», — приводит слова Фелиша пресс-служба УЕФА.



После четырёх игр сборная Португалии занимает второе место в группе B с 8 очками, отставая от лидера таблицы сборной Украины на 5 очков.



Следующий матч отборочного турнира Евро 2020 для Португалия проведёт 11 октября. Команда встретится со сборной Люксембурга на стадионе «Жозе Алваладе».

Сантуш: Португалия хочет быть первой в группе