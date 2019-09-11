Сантуш: Португалия хочет быть первой в группе

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал победу над Литвой в матче отборочного турнира Евро 2020 (5:1).



«Мы победили в этом матче, потому что просто были лучше. Нам удалось сохранить темпы своей игры после победы в Сербии, иначе всё это не имело бы смысла. Сборная Португалии стала ближе к Евро 2020. Впереди нас ждут ещё четыре матча, и это шанс добиваться новых побед и занять первое место в группе», — приводит слова Сантуша пресс-служба УЕФА.



После четырёх игр сборная Португалии занимает второе место в группе B с 8 очками.



Следующий матч отборочного турнира Евро 2020 Португалия проведёт 11 октября. Команда встретится со сборной Люксембурга на стадионе «Жозе Алваладе».

Сантуш: Роналду — лучший в мире