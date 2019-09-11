Зинченко тремя словами описал сборную Украины

Полузащитник сборной Украины и «Манчестер Сити» Александр Зинченко в социальной сети поделился эмоциями после товарищеской встречи с командой Нигерии (2:2). 22-летний футболист в составе своей команды забил один из мячей в ворота противника.

«Дух. Вера. Характер», — написал Зинченко в «Инстаграме».

В нынешнем сезоне Зинченко сыграл в пяти матчах сборной Украины в отборочном раунде чемпионата Европы 2020 года, в которых забил один мяч.



В составе «Манчестер Сити» украинский футболист в этом сезоне сыграл в четырёх встречах, но результативными действиями не отметился.

Календарь отборочного раунда Евро-2020 можно посмотреть на «Чемпионате».