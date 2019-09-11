Болельщик выбежал на поле и встал на колени перед Роналду, попросив селфи

Один из болельщиков во время отборочного матча Евро-2020 сборных Литвы и Португалии выбежал на поле в то время, как форвард португальской команды Криштиану Роналду покидал поле, уходя на замену.
Фанат в футболке «Реала» с фамилией Роналду на спине упал на колени, попросив футболиста сделать совместное селфи. Стюарды пытались не допустить болельщика к Роналду, но сам форвард вмешался, чтобы позволить фанату сделать с ним фотографию.
Роналду отметился четырьмя голами в матче с Литвой и помог своей команде добыть победу со счётом 5:1. Таким образом, количество голов 34-летнего форварда в отборочных турнирах этого соревнования достигло 25. По этому показателю Криштиану вышел на чистое первое место, обойдя бывшего нападающего сборной Ирландии Робби Кина, который за время выступления в национальной команде поразил ворота соперников в квалификации Евро 23 раза.
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