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Роналду стал лучшим бомбардиром в истории отборочных турниров чемпионатов Европы

Роналду стал лучшим бомбардиром в истории отборочных турниров чемпионатов Европы
Футбол / Евро-2020 0

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду отметился четырьмя голами в матче 6-го тура квалификации чемпионата Европы – 2020 с Литвой и помог своей команде добыть победу со счётом 5:1.

Таким образом, количество голов 34-летнего форварда в отборочных турнирах этого соревнования достигло 25. По этому показателю Криштиану вышел на чистое первое место, обойдя бывшего нападающего сборной Ирландии Робби Кина, который за время выступления в национальной команде поразил ворота соперников в квалификации Евро 23 раза.

После четырёх матчей сборная Португалии, набрав 8 очков, занимает второе место в группе B, уступая лишь Украине (13). Замыкает тройку лидеров Сербия (7). При этом португальцы провели на одну встречу меньше, чем конкуренты.

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