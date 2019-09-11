Роналду стал лучшим бомбардиром в истории отборочных турниров чемпионатов Европы
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду отметился четырьмя голами в матче 6-го тура квалификации чемпионата Европы – 2020 с Литвой и помог своей команде добыть победу со счётом 5:1.
Таким образом, количество голов 34-летнего форварда в отборочных турнирах этого соревнования достигло 25. По этому показателю Криштиану вышел на чистое первое место, обойдя бывшего нападающего сборной Ирландии Робби Кина, который за время выступления в национальной команде поразил ворота соперников в квалификации Евро 23 раза.
После четырёх матчей сборная Португалии, набрав 8 очков, занимает второе место в группе B, уступая лишь Украине (13). Замыкает тройку лидеров Сербия (7). При этом португальцы провели на одну встречу меньше, чем конкуренты.
Сантуш: Роналду — лучший в мире
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