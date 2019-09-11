«Зенит» прогнал Караваева и Осорио через тоннель новичков

Защитники «Зенита» Вячеслав Караваев и Йордан Осорио прошли через традиционный тоннель для новичков петербургской команды.

Видео доступно в «твиттере» «Зенита».

31 августа «Зенит» объявил, что достиг соглашения с «Порту» о переходе венесуэльского футболиста на правах аренды до конца сезона-2019/20. Следующим летом клуб из Санкт-Петербурга сможет выкупить футболиста.



2 сентября Караваев заключил соглашение с «Зенитом» на четыре года. Караваев является воспитанником ЦСКА. За свою карьеру защитник выступал в чешских клубах «Дукла», «Яблонец» и пражская «Спарта», откуда он в январе прошлого года перешёл в «Витесс».



После восьми туров РПЛ «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 17 очков.