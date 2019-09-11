Павар: Коутиньо — маленький волшебник, он способен влиять на исход матчей

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар поделился мнением о партнёре по мюнхенскому клубу Филиппе Коутиньо.



«Коутиньо — маленький волшебник! Он очень сдержанный и по-настоящему собранный. Прежде всего он отличный парень и, конечно, прекрасный футболист. Его очень сложно вывести из равновесия. Конечно, сейчас он выступает не на пике своих возможностей, так как пришёл в команду довольно поздно. Я убеждён, что в ближайшие несколько недель мы увидим в нём игрока мирового класса.



Конечно, Коутиньо способен повлиять на исход матчей. Я видел его в действии на тренировках и не сомневаюсь в этом. Он невероятно талантлив и в ближайшее время покажет нам всё, на что способен», — приводит слова Павара Sky Sports.

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