Павар: Коутиньо — маленький волшебник, он способен влиять на исход матчей
Защитник «Баварии» Бенжамен Павар поделился мнением о партнёре по мюнхенскому клубу Филиппе Коутиньо.
«Коутиньо — маленький волшебник! Он очень сдержанный и по-настоящему собранный. Прежде всего он отличный парень и, конечно, прекрасный футболист. Его очень сложно вывести из равновесия. Конечно, сейчас он выступает не на пике своих возможностей, так как пришёл в команду довольно поздно. Я убеждён, что в ближайшие несколько недель мы увидим в нём игрока мирового класса.
Конечно, Коутиньо способен повлиять на исход матчей. Я видел его в действии на тренировках и не сомневаюсь в этом. Он невероятно талантлив и в ближайшее время покажет нам всё, на что способен», — приводит слова Павара Sky Sports.
Коутиньо рассказал, как Клопп отреагировал на его переход в «Баварию»
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