Участники еврокубков летом потратили на трансферы около € 4 млрд
Союз европейских футбольных ассоциаций опубликовал отчёт о расходах клубов, которые в нынешнем сезоне участвуют в еврокубках, на трансферы.
Расходы 80 команд основных стадий Лиги чемпионов и Лиги Европы в прошедшее летнее трансферное окно составили € 3,98 млрд. Это на 55% больше, чем летом прошлого года.
Восемь клубов из Лиги чемпионов и четыре из Лиги Европы за лето потратили каждый более чем € 50 млн на новых игроков. 35% от всех затрат пришлись на нападающих.
Самыми популярными игроками на рынке прошлым летом оказались футболисты в возрасте от 21 до 24 лет — на них было потрачено 47% всей суммы. Отметим, что 34 клуба из 80 летом нынешнего года обновили собственный трансферный рекорд.
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