«Гэлакси» проиграл из-за спорного пенальти, Ибрагимович прервал голевую серию

В матче MLS «Колорадо Рэпидз» принимал «Лос-Анджелес Гэлакси». Встреча состоялась на стадионе на стадионе «Дикс Спортинг Гудс Парк» в Денвере и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.



Команды не могли открыть счёт на протяжении большей части матча. Лишь на 79-й минуте «Колорадо» сумел выйти вперёд усилиями полузащитника Коула Бассетта. Спустя всего три минуты «Гэлакси» восстановил равенство в счёте благодаря точному удару защитника Джанкарло Гонсалеса. Следующего гола пришлось ждать ещё меньше – на 85-й минуте в пользу хозяев был назначен спорный пенальти, который реализовал хавбек Габриэль Мескуида.



Звёздному нападающему «Гэлакси» Златану Ибрагимовичу отличиться в этом матче не удалось. Таким образом, прервалась голевая серия шведа, которая составила четыре встречи.



«Колорадо Рэпидз», набрав 36 очков, занимает 18-е место в турнирной таблице MLS. «Лос-Анджелес Гэлакси» (42) – 11-й.

Видео доступно на «Чемпионате».