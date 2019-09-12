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«Гэлакси» проиграл из-за спорного пенальти, Ибрагимович прервал голевую серию

«Гэлакси» проиграл из-за спорного пенальти, Ибрагимович прервал голевую серию
Футбол / Прочие турниры 0

В матче MLS «Колорадо Рэпидз» принимал «Лос-Анджелес Гэлакси». Встреча состоялась на стадионе на стадионе «Дикс Спортинг Гудс Парк» в Денвере и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Команды не могли открыть счёт на протяжении большей части матча. Лишь на 79-й минуте «Колорадо» сумел выйти вперёд усилиями полузащитника Коула Бассетта. Спустя всего три минуты «Гэлакси» восстановил равенство в счёте благодаря точному удару защитника Джанкарло Гонсалеса. Следующего гола пришлось ждать ещё меньше – на 85-й минуте в пользу хозяев был назначен спорный пенальти, который реализовал хавбек Габриэль Мескуида.

Звёздному нападающему «Гэлакси» Златану Ибрагимовичу отличиться в этом матче не удалось. Таким образом, прервалась голевая серия шведа, которая составила четыре встречи.

«Колорадо Рэпидз», набрав 36 очков, занимает 18-е место в турнирной таблице MLS. «Лос-Анджелес Гэлакси» (42) – 11-й.

Видео доступно на «Чемпионате».

MLS - Высшая лига футбола. Высшая лига футбола
12 сентября 2019, четверг. 04:00 МСК
Колорадо Рэпидз
Денвер
Окончен
2 : 1
Лос-Анджелес Гэлакси
Лос-Анджелес
1:0 Bassett – 79'   1:1 Гонсалес – 82'   2:1 Мескуида – 85' (пен)
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