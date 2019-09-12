Каррера прокомментировал слухи о контактах с «Оренбургом», «Динамо» и «Рубином»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал слухи о своём возможном возвращении к работе в России.

«То, что было реально возможно, — это работа в Иране. Там, куда в итоге поехал Андреа Страмаччони. Было два предложения из Ирана, которые могли бы быть интересными с финансовой точки зрения, но не с творческой. Поэтому данную идею я оставил. Были и ещё предложения из-за пределов Италии.

Были ли контакты с «Оренбургом», «Динамо» и «Рубином»? Нет. Не контактировал ни с кем. Это были просто слухи в СМИ", — приводит слова Карреры Sport24.

Напомним, Каррера возглавлял «Спартак» в период с 2016 по 2018 год. Под его руководством московский клуб в первом же сезоне стал чемпионом России, завоевав золотые медали впервые после 16-летнего перерыва, а в следующем сезоне выиграл Суперкубок России. 22 октября 2018 года итальянец был отправлен в отставку.