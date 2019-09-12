Хильемарк: хочу стать чемпионом с «Динамо»
Шведский полузащитник Оскар Хильемарк, перешедший в начале сентября из «Дженоа» в московское «Динамо» на правах аренды, поделился ожиданиями от игры за новую команду.
«Моя цель — отдать всё команде. Хочу побеждать в каждом матче, приносить очки. Хочу стать чемпионом с «Динамо». Хочу быть полезным клубу, помочь ему выступить хорошо. Надеюсь, будет что потом вспомнить», — сказал Хильемарк в интервью пресс-службе «Динамо».
Видео можно посмотреть на канале «Динамо» в YouTube.
«Динамо», набрав 9 очков, занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 9-м туре бело-голубые сыграют с «Уфой». Матч состоится в Москве на «ВТБ Арене» 16 сентября, начало — в 20:00 мск.
Статистика игроков российского первенства доступна на «Чемпионате».
Шведский новичок «Динамо» оценил уровень РПЛ
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