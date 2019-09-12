Почеттино: Эриксен всегда был счастлив в «Тоттенхэме»
Главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино отметил, что у него нет проблем с полузащитником команды Кристианом Эриксеном.
«Кристиан всегда был счастлив здесь. Конечно, у каждого есть свои цели и задачи, но я говорил вам перед матчем с «Арсеналом», что у него правильный настрой. Именно поэтому я выбрал его.
Эриксен — важный игрок команды, мы очень ценим его. Он счастлив. Если Кристиан готов играть, он выйдет на поле. Все решения зависят от того, как выступает футболист», — приводит слова Почеттино Sky Sports.
Контракт Эриксена с «Тоттенхэмом» рассчитан до конца нынешнего сезона. В минувшее трансферное окно 27-летним датчанином интересовались мадридский «Реал» и «Манчестер Юнайтед».
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