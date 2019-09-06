«Ювентус» планирует бесплатно заполучить Эриксена и Алдервейрелда

Руководство туринского «Ювентуса» летом 2020 года намерено бесплатно заполучить двух игроков лондонского «Тоттенхэм Хотспур» — хавбека Кристиана Эриксена и защитника Тоби Алдервейрелда, сообщает Daily Mail.

Контракты Эриксена и Алдервейрелда рассчитаны до конца нынешнего сезона. «Шпоры» пока не сумели договориться с футболистами о продлении сотрудничества. Если ситуация не изменится, «Ювентус» уже в январе сможет начать переговоры с игроками.

В услугах Алдервейрелда заинтересован также миланский «Интер», а Эриксена хотят заполучить мадридский «Реал» и «Манчестер Юнайтед».

Кристиан выступает за «Тоттенхэм» с 2013 года. Ранее датчанин защищал цвета амстердамского «Аякса». Тоби перешёл в лондонский клуб из мадридского «Атлетико» в 2015 году. Бельгиец также выступал за «Саутгемптон» и «Аякс».