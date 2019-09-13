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Это'О: Моуринью — первый, кто написал мне, когда я закончил карьеру

Это'О: Моуринью — первый, кто написал мне, когда я закончил карьеру
Футбол / Прочие турниры 0

Камерунский нападающий Самуэль Это'О, завершивший карьеру в начале сентября 2019 года, прокомментировал своё личное отношение к Жозе Моуринью, с которым ранее работал в «Интере».

«Если честно, то я уже устал говорить о том, что Жозе Моуринью очень хорош как человек, он один из лучших в мире футбола. Он великий человек. Кто самым первым написал мне, когда я закончил свою карьеру? Моуринью», — приводит слова Это`О Gazzetta dello Sport.

38-летний форвард выступал за «Реал», «Мальорку», «Барселону», «Интер», «Анжи», «Челси», «Эвертон», «Сампдорию», «Антальяспор» и «Коньяспор». Последним клубом в карьере нападающего стал «Катар».

Это'О трижды побеждал в Лиге чемпионов, трижды становился чемпионом Испании и один раз выигрывал итальянскую Серию А.

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