Лапорт выбыл до января-февраля 2020 года

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал сроки восстановления защитника команды Эмерика Лапорта.
«Лапорт выбыл на пять-шесть месяцев. Он точно вернётся в строй в следующем году – в январе или феврале», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.
Напомним, 25-летний защитник получил травму в первом тайме матча с «Брайтон энд Хоув Альбион» (4:0) в 4-м туре английской Премьер-лиги. Эмерик срубил соперника, но в итоге пострадал сам. Врачи диагностировали ему повреждения хряща и наружного мениска. В начале сентября француз был успешно прооперирован.
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Лапорт сыграл за «Манчестер Сити» во всех четырёх матчах, проведя на поле в общей сложности 307 минут. Он не отметился результативными действиями и заработал одну жёлтую карточку.
- 13 сентября 2019
-
17:46
-
17:34
-
17:16
-
17:15
-
16:53
-
16:45
-
16:43
-
16:24
-
16:21
-
16:11
-
16:03
-
15:58
-
15:43
-
15:42
-
15:28
-
15:22
-
15:13
-
14:58
-
14:46
-
14:41
-
14:25
-
14:22
-
14:12
-
14:09
-
14:05
-
13:50
-
13:44
-
13:25
-
13:25
-
13:09
-
12:56
-
12:44
-
12:25
-
12:19
-
12:05