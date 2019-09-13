Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Манчестер Юнайтед» — «Лестер Сити». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Лапорт выбыл до января-февраля 2020 года

Лапорт выбыл до января-февраля 2020 года
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал сроки восстановления защитника команды Эмерика Лапорта.

«Лапорт выбыл на пять-шесть месяцев. Он точно вернётся в строй в следующем году – в январе или феврале», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Напомним, 25-летний защитник получил травму в первом тайме матча с «Брайтон энд Хоув Альбион» (4:0) в 4-м туре английской Премьер-лиги. Эмерик срубил соперника, но в итоге пострадал сам. Врачи диагностировали ему повреждения хряща и наружного мениска. В начале сентября француз был успешно прооперирован.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Лапорт сыграл за «Манчестер Сити» во всех четырёх матчах, проведя на поле в общей сложности 307 минут. Он не отметился результативными действиями и заработал одну жёлтую карточку.

«Манчестер Сити» предложил ввести в АПЛ два трансферных дедлайна
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент