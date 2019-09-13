Павлюченко: пусть Черышев даже не думает о возвращении в Россию
Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко посоветовал полузащитнику «Валенсии» Денису Черышеву даже не рассматривать вариант с возвращением в Россию.
«Пусть даже не думает об этом! Моей главной ошибкой в карьере было как раз возвращение в Россию. Уверен, что у него по определению должно отсутствовать это желание. Да, не складывается, но футбол в Европе не идёт в сравнение с тем, что в РПЛ. Пусть не «Валенсия», а другой клуб — надо рассматривать любой вариант, чтобы остаться там», — цитирует Павлюченко «RT на русском».
Летом 2019 года «Валенсия» выкупила контракт Черышева у «Вильярреала». Россиянин подписал с «летучими мышами» соглашение, рассчитанное до июня 2022 года. В контракте прописан пункт об отступных в размере € 80 млн.
Павлюченко: пока Черышев откровенно проваливает матчи, но он ещё не достиг пика
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