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Павлюченко: пусть Черышев даже не думает о возвращении в Россию

Павлюченко: пусть Черышев даже не думает о возвращении в Россию
Футбол / РПЛ 0

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко посоветовал полузащитнику «Валенсии» Денису Черышеву даже не рассматривать вариант с возвращением в Россию.

«Пусть даже не думает об этом! Моей главной ошибкой в карьере было как раз возвращение в Россию. Уверен, что у него по определению должно отсутствовать это желание. Да, не складывается, но футбол в Европе не идёт в сравнение с тем, что в РПЛ. Пусть не «Валенсия», а другой клуб — надо рассматривать любой вариант, чтобы остаться там», — цитирует Павлюченко «RT на русском».

Летом 2019 года «Валенсия» выкупила контракт Черышева у «Вильярреала». Россиянин подписал с «летучими мышами» соглашение, рассчитанное до июня 2022 года. В контракте прописан пункт об отступных в размере € 80 млн.

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