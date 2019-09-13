Павлюченко: пока Черышев откровенно проваливает матчи, но он ещё не достиг пика

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко считает, что полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева пока рано называть возрастным футболистом и он может ещё прибавить в мастерстве.

«Пока он откровенно проваливает матчи. К примеру, это мы видели в игре с Казахстаном. Но глупо соглашаться с теми, кто заявляет, что его лучшие годы уже позади. Я в этом возрасте только переехал в Англию. Это рассвет. Денис ещё не достиг своего пика, проделав только половину пути», — цитирует Павлюченко «RT на русском».

Летом 2019 года «Валенсия» заключила контракт с российским футболистом. Черышев будет выступать за «летучих мышей» до июня 2022 года. В соглашении прописан пункт об отступных в размере € 80 млн.