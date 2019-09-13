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Семак: Азмун не в лучшей форме, но трудится, работает. Не хватает только голов

Семак: Азмун не в лучшей форме, но трудится, работает. Не хватает только голов
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы со счётом 3:1 в домашнем матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» поделился мнением об игре форварда команды Сердара Азмуна, который не забивает уже 10 часов.

«Бывает. В нужный момент еще забьет, поможет. Конечно, нам бы всем хотелось, чтобы это произошло как можно скорее. И он старается, работает для команды, а это самое главное. Так что будем продолжать, и забитые мячи придут. Будем ждать и работать. Другого рецепта, который бы позволил исправить ситуацию с его реализацией, к сожалению, нет.

Сомнения, выпускать ли в старте Азмуна и Барриоса? Конечно, сомнения были. Барриос прилетел только вчера, Азмун — позавчера. Естественно, мы общались, разговаривали, думали до последнего, и только после утреннего занятия и обеда решили окончательно, кто выйдет. По Барриосу вопросов никаких, по Азмуну — да, он не в лучшей форме, но он трудится, работает. Не хватает только голов», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

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Из двух пенальти в ворота «Арсенала» чемпион реализовал только один.
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