«Балтика» избежала поражения в матче с «Енисеем», забив на 92-й минуте

В матче 13-го тура Футбольной национальной лиги «Енисей» принимал калининградскую «Балтику». Встреча состоялась на стадионе «Центральный» в Красноярске и завершилась вничью со счётом 2:2.



На 34-й минуте счёт открыл защитник «Балтики» Максим Плопа, забивший в свои ворота. В начале второго тайма, на 50-й минуте, форвард «Енисея» Артём Делькин упрочил преимущество хозяев. Через 2 минуты защитник «Балтики» Наилсон забил первый гол гостей. В компенсированное время встречи, на 92-й минуте, счёт сравнял нападающий калининградской команды Михаил Маркин.



«Балтика» набрала 16 очков в 13 матчах и занимает 12-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Красноярский «Енисей» (8) — на последнем, 20-м месте. Лидером соревнований на данный момент является московское «Торпедо».