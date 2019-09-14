«Балтика» избежала поражения в матче с «Енисеем», забив на 92-й минуте

В матче 13-го тура Футбольной национальной лиги «Енисей» принимал калининградскую «Балтику». Встреча состоялась на стадионе «Центральный» в Красноярске и завершилась вничью со счётом 2:2.
На 34-й минуте счёт открыл защитник «Балтики» Максим Плопа, забивший в свои ворота. В начале второго тайма, на 50-й минуте, форвард «Енисея» Артём Делькин упрочил преимущество хозяев. Через 2 минуты защитник «Балтики» Наилсон забил первый гол гостей. В компенсированное время встречи, на 92-й минуте, счёт сравнял нападающий калининградской команды Михаил Маркин.
«Балтика» набрала 16 очков в 13 матчах и занимает 12-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Красноярский «Енисей» (8) — на последнем, 20-м месте. Лидером соревнований на данный момент является московское «Торпедо».
- 14 сентября 2019
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